Начался сезон ДТП с участием диких животных

Страховщики сообщают, что для автомобилистов начался опасный сезон. Теплое время года повышает риск столкновения с дикими животными на дороге. Как правило, такие происшествия оборачиваются большими потерями для кошелька водителя.

По статистике компании "Абсолют Страхование" за 2025 год, больше 50% подобных инцидентов чаще происходят летом, с пиком в середине сезона. При этом выраженной региональной системности не выявлено. Страховые случаи происходили в различных субъектах РФ, включая Республику Татарстан, Псковскую, Владимирскую, Рязанскую и Ярославскую области.

Это свидетельствует о том, что риск носит скорее точечный и ситуационный характер и не связан с особенностями конкретной территории. На загородных трассах в весенне-летний период чаще всего фиксируются столкновения с дикими животными - лосями и косулями, которые внезапно выбегают на проезжую часть. В населенных пунктах участниками ДТП, как правило, становятся домашние животные, чаще - собаки.

Наибольший риск столкновения возникает в сумерках и ночью, а также вблизи лесных массивов, полей и водоемов - мест естественного обитания животных. Водителям рекомендуется снижать скорость на таких участках, особенно при наличии предупреждающих дорожных знаков, и внимательно следить за обочинами: появление одного животного может означать, что поблизости находятся и другие.

"Водителям важно избегать резких маневров: попытка быстро объехать животное нередко приводит к более тяжелым последствиям, чем само столкновение. Не стоит резко выворачивать руль - это может спровоцировать занос, съезд в кювет или выезд на встречную полосу. Если позволяет дистанция, лучше плавно изменить траекторию движения: в этом случае прямой удар может перейти в скользящий, что снизит силу столкновения", - отмечает руководитель отдела клиентского обслуживания по автоубыткам Ольга Бакулина.

Эксперты также рекомендуют использовать дальний свет вне населенных пунктов и соблюдать безопасную скорость - это значительно повышает шансы вовремя заметить препятствие и избежать аварии.

Примечательно, что каждое столкновение с животным на дороге приносит ущерб автовладельцу. За любое сбитое дикое животное придется заплатить государству. Кабан на дороге обойдется в 30 тысяч рублей, медведь - 60 тысяч, рысь, косуля, серна - 40 тысяч, лось - 80 тысяч. Меньше тысячи придется заплатить за сбитую лисицу - 200 рублей. Даже за сбитого в полете голубя придется возместить ущерб государству - 600 рублей. А еще есть коэффициенты к этим суммам в зависимости от того, где это произошло. Например, на территории заповедника такая авария обойдется в 7 раз дороже. Да, некоторые дороги у нас пересекают территории заповедников.

Но есть и один положительный момент. Штраф за сбитое животное может покрыть полис ОСАГО. Ремонтировать машину придется за свой счет, если нет каско. А государству возместит ущерб страховщик.

Но сейчас автомобилистов поджидает опасность на каждом шагу. Тем более что шерсть некоторых диких и довольно тяжелых зверей просто не отражает свет.

Если водитель сбил птицу или мелкое животное, ему не стоит уезжать с места происшествия. Это будет расценено как оставление места ДТП. Что уже повлечет за собой не только штраф, выплату ущерба государству, но и лишение прав.

Со сбитыми домашними животными все проще. Можно договориться с их хозяевами о возмещении ущерба.