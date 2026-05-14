В Италии отец случайно наехал на сына вилочным погрузчиком

8 мая на территории предприятия Meccanica De March в провинции Венето (Италия) произошла трагедия. 54-летний управляющий компанией Габриэле Де Марч после окончания рабочего дня решил покатать на вилочном погрузчике своего шестилетнего сына Лукаса.

В какой-то момент мужчина отвлекся, ребенок упал с движущейся техники и оказался под колесами. Отец немедленно вызвал спасателей, однако прибывшие медики констатировали смерть мальчика от полученных травм на месте происшествия.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося. Предпринимателю могут предъявить обвинение в непредумышленном убийстве. Следователи проверяют соблюдение правил безопасности и законность нахождения ребенка в производственной зоне. Компания Meccanica De March основана в 1985 году, занимается машиностроением и выполняет заказы из разных стран Европы.

