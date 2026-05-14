Двое пострадали в ДТП с "Газелью" в Ивановской области

В Ивановской области двое людей пострадали в ДТП с Газелью. Вчера, 13 мая, вечером 45-летний водитель Лады Веста устроил аварию на 180-м километре трассы Р-132 «Золотое Кольцо». При повороте налево в зоне знака «движение только прямо» он столкнулся со встречной Газелью, за рулём которой был 30-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД 37-го региона.

© «Ивановские новости»

В результате ДТП водитель Лады и его 37-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу.

На водителя Лады составили административные материалы за отсутствие полиса ОСАГО, нарушение требований дорожного знака при повороте налево и несоблюдение правил использования ремней безопасности.