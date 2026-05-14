Три крупных ДТП произошли в Коми за одни сутки

За сутки на загородных дорогах Коми разбилось три автомобиля.

В Сысольском районе нетрезвая женщина без прав на Mitsubishi Lancer получила травмы и была госпитализирована. В Сыктывкаре 89-летний водитель Lada Granta госпитализирован с ушибом головы. В Удорском районе 69-летний водитель УАЗа съехал в кювет.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что за минувшие сутки зафиксированы три дорожно-транспортных происшествия, в которых автомобили съезжали в кювет и опрокидывались.В Сысольском районе около 3:32 женщина 1997 года рождения в состоянии алкогольного опьянения управляла Mitsubishi Lancer. На 8-м километре дороги Горьковская – Визинга она не справилась с управлением, съехала в правый кювет и опрокинулась. Водитель не имела прав. Она была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибом позвоночника. Автомобиль помещен на спецстоянку.

Как передает ИА «Коминформ», в Сыктывкаре водитель Lada Granta (1936 года рождения) на 8-м километре дороги Краснозатонский – Нювчим – Яснэг съехал в левый кювет и опрокинулся. У мужчины (стаж с 1972 года) ушиб мягких тканей головы, ЧМТ под вопросом. Он госпитализирован.

В Удорском районе в 14:30 водитель УАЗ-31514 (1956 года рождения, стаж с 1998 года) на 151-м километре трассы Айкино – Кослан съехал в правый кювет. Пассажирка (1957 года рождения) не была пристёгнута, получила ушиб и компрессионный перелом позвоночника, госпитализирована. Водитель (не пристегнут) отделался рваной раной уха, от госпитализации отказался.

