Пенсионер на «Ладе» не справился с управлением и слетел в кювет

ДТП произошло на 151‑м км федеральной трассы М‑5 «Урал» вблизи села Никольское Кувандыкского муниципального округа. О происшествии рассказали в пресс-службе УМВД региона.

По предварительным данным полиции, 68‑летний водитель автомобиля «Лада Веста», следовавший из Орска в Оренбург, потерял управление. В результате машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате аварии мужчина получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу Кувандыка. Сотрудники полиции продолжают выяснение всех обстоятельств случившегося.