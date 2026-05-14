В Тюменской области столкнулись два большегруза и легковая машина

Движение по трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском округе временно перекрыто из-за аварии. В ДТП столкнулись два большегруза и легковая машина, сообщили в Госавтоинспекции по Тюменской области.

© ТАСС

"Из-за ДТП полностью ограничено движение на 401-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском округе. Здесь столкнулись два большегруза и автомашина Mazda, перекрыв проезжую часть", - говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции уточнили, что в аварии травмы получили водитель легкового автомобиля и двое детей-пассажиров.