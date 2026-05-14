Раскрыты новые детали столкновения поезда и грузовика в Кемеровской области

В Беловском районе Кемеровской области три человека пострадали в результате столкновения поезда и грузовик. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Авария произошла вблизи станции Бочаты. Всех пострадавших госпитализировали», – говорится в публикации.

Инцидент произошел 14 мая. По данным пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, авария случилась на регулируемом железнодорожном переезде в районе станции Бочаты. Водитель машины выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. Шедший поезд протаранил фуру, в результате чего первый вагон сошел с рельсов.

«Ожидаются задержки в движении поездов. Обстоятельства события устанавливаются», — говорится в заявлении.

На фоне случившегося прокуратура начала проверку. В настоящее время специалисты проводят надзорные мероприятия, направленные на оценку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

