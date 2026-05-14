Автомобиль влетел в остановку с людьми в Москве

Автомобиль марки Infiniti въехал в остановку с людьми в Москве. Об этом в четверг, 14 мая, сообщил Telegram-канал «112».

© Вечерняя Москва

По информации журналистов, инцидент произошел на проспекте Мира. На место аварии были направлены специалисты экстренных служб города, говорится в публикации.

В марте в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что автомобиль врезался в наземный вестибюль станции метро «Пражская». Выход № 9 был временно закрыт.

Ранее трамвай № 26 сбил человека около остановки «Метро «Университет» в столице.