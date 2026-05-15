Легковой автомобиль сбил пять человек в окрестностях Бишкека

В пригороде Бишкека автомобиль насмерть сбил 5 пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области Киргизии.

По предварительной информации, 20-летний водитель за рулем автомобиля Honda Torneo двигался с превышением скорости. Грубо нарушив правила, он не справился с управлением, вылетел с дороги и совершил наезд на людей, стоявших на обочине.

Жертвами ДТП стали в том числе 4 детей в возрасте от 2 до 15 лет. От полученных травм все они скончались на месте до приезда медиков.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Он был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

