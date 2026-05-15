Крупное ДТП парализовало движение на Варшавском шоссе

В Москве на Варшавском шоссе опрокинулся автомобиль после ДТП, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Варшавском шоссе (в районе д.39) произошло ДТП с последующим опрокидыванием автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

Отмечается, что движение в центр затруднено на 2,3 км. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка шоссе.

До этого в Москве на МКАД авария с участием трех грузовиков затруднила проезд. На размещенных в сети кадрах видно, что в результате произошедшего грузовики получили повреждения. Кроме того, груз, который перевозили машины, разлетелся по дороге. На место массового ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

