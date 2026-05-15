Легковушка врезалась в КамАЗ под Бузулуком

В Бузулукском районе 42-летний водитель автомобиля «Богдан-2110» пострадал в ДТП с КАМАЗом. Мужчину госпитализировали в больницу с травмами.

ДТП произошло на автодороге М-5 «Урал» в районе поселка Искра.

По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля «Богдан-2110» ехал из Оренбурга в направлении Самары, не выдержав безопасную дистанцию, он столкнулся с ехавшим впереди КАМАЗом.

В результате аварии водитель легковушки получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали.