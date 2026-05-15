Мужчина на электросамокате сбил девочку в центре Москвы и скрылся

Мужчина на электросамокате сбил 9-летнюю девочку в центре Москвы и скрылся с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на Большой Грузинской. Ребенка доставили в больницу.

Прокуратура ЦАО взяла на контроль установление личности водителя и привлечение его к ответственности.

Ранее водитель электровелосипеда сбил 76-летнюю женщину на улице Маршала Кутукова в Москве. Ее здоровью был причинен тяжкий вред.

Прокуратура утвердила обвинение в отношении 29-летнего мужчины. Ему вменили нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело направлено в суд.