Ижевск. Удмуртия. Молодой мотоциклист врезался в дерево в Ижевске. Об этом сообщает ГАИ Удмуртии. Авария произошла 14 мая около 13:50 на ул. Тракторной.

23-летний водитель мотоцикла «Легион» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП водителя мотоцикла с тяжелыми травмами пришлось госпитализировать.

Отмечается, что молодой человек управлял транспортным средством, не имея на это соответствующего права; в отношении него составлены административные материалы, мотоцикл задержан и отправлен на специализированную стоянку.