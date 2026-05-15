Nissan столкнулся с грузовиком в Иванове

В Иванове водитель «Ниссана» пострадал в ДТП с фурой. Произошло это днем 14 мая, информирует пресс-служба регионального УМВД.

На нерегулируемом перекрестке улиц Ивановская и 1-я Шуйская 50-летний водитель «Ниссана» при повороте налево не уступил дорогу грузовику «Скания» под управлением 45-летнего мужчины. Автомобиль двигался по второстепенной дороге, а грузовик – по главной. Машины столкнулись.

Водитель «легковушки» получил травмы. Его доставили в больницу.