В Сургуте машина насмерть сбила школьника

Мужчина за рулем Chevrolet сбил 10-летнего школьника на пешеходном переходе в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа.

Ребенок от травм умер в машине скорой помощи, сообщили в управлении Госавтоинспекции по Югре.

"17 мая около 15:35 (13:35 мск) на улице Крылова в Сургуте 54-летний водитель, управляя транспортным средством Chevrolet, по предварительным данным, допустил наезд на мальчика 10 лет, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, от которых впоследствии скончался в автомобиле скорой помощи", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.