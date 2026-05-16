Массовое ДТП в Подмосковье: грузовик столкнулся с восемью машинами

В Дмитровском округе в Подмосковье произошло массовое ДТП, пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона в субботу.

© Московский Комсомолец

Стало известно, что инцидент произошел на 65 километре автодороги А-108 МБК около 16 часов. По предварительным данным, мужчина за рулем грузовика столкнулся с восемью автомобилями, которые остановились на красный сигнал светофора.

В МВД уточнили, что на данный момент за медпомощью обратились четыре человека. По факту происшествия сотрудники ГАИ проводят проверку.

Водителям рекомендовали учитывать дорожную обстановку и выбирать пути объезда.