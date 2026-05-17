Пикап с 15 пассажирами рухнул с моста в воду на юге Китая

Трагедия разыгралась поздно вечером 16 мая в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Водитель пикапа, в кузове и кабине которого находились люди, попытался преодолеть переправу, но не справился с управлением, и машина сорвалась в воду. Об этом информирует Центральное телевидение КНР.

По предварительным данным, в момент ДТП в транспортном средстве находились 15 пассажиров. Инцидент произошел на территории Хуаньцзян-Маонаньского автономного уезда. Мост в это время был подтоплен из-за обильных осадков или паводка, что и могло стать роковым фактором.

К настоящему моменту известно об одном погибшем. Пятерых пострадавших удалось извлечь из воды живыми, им уже оказывается необходимая медицинская помощь.

Судьба еще девяти человек остается неизвестной. На месте ЧП продолжают работать экстренные службы и водолазы, ведется расследование всех обстоятельств случившегося.