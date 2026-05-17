В Приамурье произошло смертельное ДТП с возгоранием

В Амурской области на трассе Благовещенск - Гомелевка случилась авария с возгоранием. Об этом сообщает региональный Центр ГЗ и ПБ.

Все началось с того, что сломалась иномарка, которая стояла на "аварийке". К ней подъехали молодые парни на Toyota Mark II и решили "прикурить" аккумулятор. Для этого их машину они развернули так, что она оказалась на встречной полосе. В это время по дороге ехала Toyota Nadia. Ее водитель не сумел среагировать на ситуацию, и произошло столкновение. Toyota Mark II отбросило на большое расстояние, а Toyota Nadia загорелась.

В результате ДТП погиб пассажир Toyota Mark II. Водитель и пассажир Toyota Nadia получили травмы.

Пожар ликвидировали сотрудники пожарной части из города Райчихинска.