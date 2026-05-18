В Татарстане мотоциклист столкнулся с движущимся поездом. От полученных травм он скончался на месте.

© Российская Газета

Как сообщили в МСУТ СК России, авария произошла вечером 17 мая в районе перегона Агрыз - Уром Горьковской железной дороги. Машинист, увидев на путях мотоциклиста, экстренно затормозил, но столкновения избежать не смог.

Сейчас проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Ранее в Краснодарском крае легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом на Северо-Кавказской железной дороге. Водитель машины погиб.