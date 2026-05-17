Renault Logan перелетел реку при ДТП в Карелии

В Карелии водитель Renault Logan не справился с управлением и оказался за пределами трассы, перелетев через небольшую реку.

Об этом сообщает Telegram-канал «КарелInform».

«По свидетельствам очевидцев, шофёр потерял контроль над управлением: машина преодолела ограждение, перелетела через небольшую реку, после чего опрокинулась и оказалась вдали от трассы», — отмечается в публикации.

Водитель на синем Renault Logan ехал со стороны посёлка Ледмозеро, но внезапно вылетел с проезжей части. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, скорая помощь и спасатели МЧС. О причинах ДТП не сообщается.

На фото с последствиями аварии видно, что автомобиль получил сильные механические повреждения. У него разбита передняя часть, смята крыша и оторваны колеса.