Во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП со скорой помощью

Легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи перед съездом на КАД во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

Уточняется, что авария произошла около 16:40. По предварительным данным, в результате столкновения пострадал пациент, находившийся в машине скорой помощи. Информация о его состоянии уточняется.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится проверка.

Ранее массовая авария произошла в Московской области, где грузовик протаранил восемь автомобилей. В результате ДТП пострадали четыре человека.