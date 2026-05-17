Porsche и "скорая" столкнулись в регионе РФ: пострадал пациент

На Новоприозерском шоссе во Всеволожском районе Ленобласти вечером воскресенья произошло ДТП с участием "скорой", сообщает пресс-служба полиции региона.

По предварительным данным, около 16:40 перед съездом на КАД столкнулся легковой автомобиль и машина скорой медпомощи, в результате ДТП пострадал пациент, который находился в машине скорой помощи.

Его состояние уточняется, на месте работают сотрудники ГАИ. По данным 78ru, на указанном участке дороги со "скорой" столкнулся Porsche.