Пьяный водитель без прав устроил ДТП в Приморье

В Приморье на автотрассе Лесное - Лесозаводск - Тихменево произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель Nissan Qashqai не справился с управлением, выехал на обочину справа и перевернулся. Серьезно пострадала 22-летняя пассажирка, сообщает пресс-служба УМВД региона.

Прибывшие на место ДТП полицейские выяснили, что за рулем автомобиля находился 27-летний мужчина, не имеющий водительских прав и не прошедший обучение на право управления транспортными средствами. Он был в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждается показаниями алкотестера.

В результате аварии пострадала пассажирка 2004 года рождения. Она не была пристегнута ремнем безопасности и получила тяжелые травмы. Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение Лесозаводской центральной городской больницы.

По данному факту в отношении водителя составлены административные протоколы. Назначены экспертизы для установления всех обстоятельств происшествия.