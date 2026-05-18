Три человека пострадали в столкновении ВАЗ-2106 и "Лады Гранта" под Липецком

В пятницу, 15 мая, в Грязинском районе Липецкой области произошло столкновение двух легковых автомобилей. Аварию зафиксировали около шести часов вечера на автодороге Липецк – Грязи – Песковатка, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным полиции, 32-летний мужчина за рулём ВАЗ-2106 столкнулся с «Ладой Грантой», которой управляла 37-летняя женщина. В результате происшествия травмы получили оба водителя. Также пострадал 30-летний пассажир, находившийся в салоне ВАЗа.

В тот же день, 15 мая, в Ельце на трассе М-4 «Дон» столкнулись две «Лады Весты». Там травмы получили оба водителя и двое пассажиров, включая 10-летнего мальчика. 16 мая в Елецком районе 42-летний мотоциклист не справился с управлением, перевернулся и оказался в больнице. А на трассе М-4 сгорел полуприцеп.