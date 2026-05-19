Водитель BMW X5 устроил жесткое ДТП под Кольчугино

В Кольчугино перед судом предстанет водитель BMW X5, который устроил серьезное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В аварии тяжелые травмы получил пассажир другого автомобиля. Подробнее рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.

Обвиняемым проходит 42-летний житель Ярославской области. По данным следствия, мужчина ехал по трассе «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики» со стороны Александрова в направлении Владимира.

Во время обгона водитель BMW выехал на встречную полосу. В этот момент впереди двигалась «LADA VESTA», водитель которой заранее включил левый поворотник, начал снижать скорость и съезжать на обочину для парковки.

Следствие считает, что обвиняемый ехал со скоростью не менее 129 км/ч и не успел снизить скорость. BMW столкнулся с «Ладой», после чего легковушку отбросило на припаркованный у дороги ВАЗ-2110.

В результате аварии пассажир «Лады» получил тяжелые травмы.

Сам водитель иномарки вину не признал и заявил, что причиной ДТП стали действия второго автомобилиста. В прокуратуре сообщили, что эта версия была опровергнута доказательствами, собранными во время расследования.

Уголовное дело направлено в Кольчугинский городской суд.

