Подросток на мотоцикле сбил девушку в Пензенском районе

Вечером в воскресенье, 17 мая, в Пензенском районе случилось ДТП с участием двоих несовершеннолетних.

© penzainform.ru

По предварительным данным, авария произошла в 17:30 на полевой дороге на расстоянии 1 км 300 м от улицы Рабочей в селе Константиновка.

Мальчик 2012 года рождения, двигаясь на мотоцикле MotoLand, сбил девушку 2009 года рождения.

Она получила травмы и была госпитализирована.

Сотрудники полиции сейчас устанавливают все обстоятельства ДТП, сообщили в областной Госавтоинспекции.