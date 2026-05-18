Двух лосей сбили на дороге «Ижевск — Ува»

Ува. Удмуртия. В Удмуртии за последние дни поступило два сообщения о сбитых лосях на дороге «Ижевск — Ува». Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Специалисты ветслужбы выезжали на места ДТП для отбора материала и проведения дезинфекции территории. Тела погибших животных вывезли и утилизировали.

«С начала мая и до конца июня лоси активно перемещаются между лесными территориями. В этот период животные часто выходят на трассы и могут неожиданно появиться перед автомобилем.

Наиболее опасное время — раннее утро и вечерние часы: от заката и до полуночи», — говорится в сообщении.

Автомобилистов просят снижать скорость и быть бдительными на участках, отмеченных дорожными знаками «Дикие животные».

Напомним, ранее лося сбили на федеральной трассе в Удмуртии. Также 16 мая молодой лось забрёл в Ижевск. К сожалению, животное погибло.