68-летний водитель на Kia сбил 11-летнюю девочку в Ивановской области

В Кохме 68-летний водитель на "Киа" сбил 11-летнюю девочку на "зебре"
За прошедшие три дня в Ивановской области произошло четыре дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими.
Одно из них случилось в пятницу в 10:40 в Кохме на улице Кочетовой. Как удалось выяснить, 68-летний водитель автомобиля «Киа Карнивал» совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила нерегулируемый пешеходный переход. Пострадавшую с ушибом доставили в больницу, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Напомним, в минувшую пятницу пенсионерка на «Дэу Матиз» сбила велосипедиста, который впоследствии скончался в больнице.