68-летний водитель на Kia сбил 11-летнюю девочку в Ивановской области

За прошедшие три дня в Ивановской области произошло четыре дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими.

Одно из них случилось в пятницу в 10:40 в Кохме на улице Кочетовой. Как удалось выяснить, 68-летний водитель автомобиля «Киа Карнивал» совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила нерегулируемый пешеходный переход. Пострадавшую с ушибом доставили в больницу, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, в минувшую пятницу пенсионерка на «Дэу Матиз» сбила велосипедиста, который впоследствии скончался в больнице.