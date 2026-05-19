12-летнюю девочку сбила "Газель" в Курске

Авария случилась вчера, 18 мая, на улице 2-я Степная.

По предварительным данным Госавтоинспекции, около 14:40 62-летний курянин, находившийся за рулём автомобиля Газель «Некст», сбил 12-летнюю девочку-велосипедиста. Ребенка с травмами доставили в больницу.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства ДТП.

В УМВД также напомнили жителям региона о необходимости в преддверии летних каникул поговорить с детьми о правилах дорожного движения.

