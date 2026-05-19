Пьяная автомобилистка спровоцировала ДТП в Уссурийске

В Уссурийске пьяная 47-летняя женщина села за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировала ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

18 мая 2026 года пьяная женщина, не проходившая обучение на управление транспортными средствами, решила попробовать себя в роли водителя и совершить поездку на автомобиле Nissan March. В районе дома № 2 по улице Мишенной женщина не справилась с управлением и врезалась в автомобиль Toyota Corolla.

Кроме нетрезвой автомобилистки, пострадали ехавший с ней 57-летний мужчина и пассажиры «Тойоты» – молодые люди 25 и 30 лет. Всем четверым назначено амбулаторное лечение.

В отношении виновницы ДТП составлены протоколы за управление транспортом в состоянии опьянения и без прав (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ), за нарушения ПДД, повлекшее причинение лёгкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ), за нарушение правил расположения ТС на проезжей части и встречного разъезда (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ) и за управление ТС без полиса ОСАГО (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ). Автомобиль эвакуировали на штрафную стоянку. Кроме оплаты за пребывание там «Ниссана», нарушительнице предстоит заплатить штрафы по вышеуказанным статьям, сумма может превысить 50 тысяч рублей.

Всего за минувшие сутки инспекторами ДПС Приморского края было оформлено 38 автоаварий, из них семь – с пострадавшими, травмы разной степени тяжести получили 10 человек, включая участников вышеописанного инцидента. Повреждено 69 транспортных средств.

Также травмы вчера получил 41-летний мужчина, управлявший автомобилем Daihatsy Terios, будучи лишённым водительского удостоверения за пьяную езду, но снова употребившим алкоголь перед поездкой. Он не справился с управлением на слишком высокой скорости, и на трассе между Пограничным и Уссурийском выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Тойоту Камри». Экипаж «Тойоты» от медицинской помощи отказался, а виновник автокатастрофы – в реанимации.

Ещё один пострадавший минувшего понедельника – 16-летний юноша, гонявший по Владивостоку на мопеде без водительских прав и государственных регистрационных номеров. Возле дома № 36 по улице Сахалинской он столкнулся с «Хондой Фит», но виноват оказался 37-летний водитель легковушки, который не уступил мопеду дорогу, выезжая на магистраль с прилегающей территории. В этом году водителя «Хонды» привлекали к административной ответственности уже 11 раз. Юноше назначено амбулаторное лечение.