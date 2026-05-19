КамАЗ и Logan столкнулись в Башкирии

Сегодня, 19 мая, в Мелеузовском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ РБ.

На 170 километре автодороги Уфа-Оренбург столкнулись КамАЗ и Рено Логан. В результате ДТП мужчина из легкового автомобиля скончался на месте, еще двое были госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Сейчас устанавливаются все детали случившегося.

