Смерть на трассе: водитель уснул и устроил ДТП под Белгородом
Смертельная авария произошла на трассе под Белгородом.
Как сообщает Госавтоинспекция Белгородской области, ДТП произошло на трассе "Белгород – М-4 "Дон"".
По предварительным данным, 44-летний водитель Lexus, житель Пермского края, уснул за рулём и врезался в двигавшийся впереди в попутном направлении микроавтобус ГАЗ-2217.
После удара оба автомобиля вылетели в кювет.
В результате ДТП один из пассажиров ГАЗ скончался на месте от полученных травм. Ещё двоим потребовалась медицинская помощь. Также пострадал водитель микроавтобуса.
Обстоятельства аварии уточняются, передаёт издание "Бел.Ру".
