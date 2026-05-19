Водитель уснул и устроил ДТП под Белгородом

Смертельная авария произошла на трассе под Белгородом.

© Vse42.ru

Как сообщает Госавтоинспекция Белгородской области, ДТП произошло на трассе "Белгород – М-4 "Дон"".

По предварительным данным, 44-летний водитель Lexus, житель Пермского края, уснул за рулём и врезался в двигавшийся впереди в попутном направлении микроавтобус ГАЗ-2217.

После удара оба автомобиля вылетели в кювет.

В результате ДТП один из пассажиров ГАЗ скончался на месте от полученных травм. Ещё двоим потребовалась медицинская помощь. Также пострадал водитель микроавтобуса.

Обстоятельства аварии уточняются, передаёт издание "Бел.Ру".

Сегодня, 19 мая, в Кемерове тоже произошло адское смертельное ДТП. Очевидцы поделились кадрами с места событий.