Водитель Opel Zafira врезался в дикое животное в Калужской области

В Калужской области накануне вечером, 18 мая на 205-м километре автодороги М-3 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и дикого животного.

По данным МВД, около 23:40 46-летний водитель автомобиля Opel Zafira допустил наезд на дикое животное, после чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

В результате аварии травмы получили водитель и 39-летний пассажир. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

По информации МЧС, сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 23:57. На месте работали подразделения пожарно-спасательной службы МЧС России по Калужской области, сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

