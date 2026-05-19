Водитель уснул за рулем и устроил ДТП на Серовском тракте

На 193 километре дороги Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов в автокатастрофе погиб молодой человек, который вышел из неисправной машины.

© Российская Газета

Трагедия произошла 19 мая около двух ночи.

По информации Госавтоинспекции Свердловской области, 66-летний мужчина на Lada Granta врезался в стоящий на обочине Opel Astra, которому требовался ремонт, и затем - в Lada Vesta, шофер которой остановился, чтобы помочь водителю иномарки с починкой.

От удара Opel и 25-летнего жителя Качканара, который стоял между ним и Vesta, отбросило в кювет. Он погиб на месте. Пассажирка Opel, 27-летняя девушка, получила травмы и была госпитализирована.

"Водитель Lada Granta, житель Челябинской области, имеющий стаж вождения 47 лет, по результатам проведенного освидетельствования трезв, по предварительным данным находился в утомленном состоянии и уснул за рулем", - рассказали в ГАИ.

По факту ДТП начато расследование.