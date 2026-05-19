В Краснодаре восьмилетний велосипедист попал под КамАЗ

В Краснодаре 18 мая в 17:50 произошло смертельное ДТП в поселке Индустриальный. По данным УМВД по городу, 28‑летний водитель автомобиля «КамАЗ», двигаясь по улице Ивовая и совершая поворот направо на нерегулируемом перекрёстке с улицей Фанагорийская, сбил 8‑летнего мальчика на велосипеде, который ехал по тротуарной дорожке.

Ребёнка с тяжёлыми травмами доставили в медицинское учреждение, где он скончался. В пресс‑службе УМВД по Краснодару подчеркнули, что по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства дорожно‑транспортного происшествия, в том числе соблюдение правил дорожного движения водителем грузовика и организацию движения велосипедистов в районе посёлка.