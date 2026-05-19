В Бугурусланском районе перевернулась машина

ДТП произошло накануне, 18 мая в 16:50, в селе Завьяловка на улице Чапаевской, сообщает полиция Оренбуржья.

По данным ведомства, за рулём ВАЗ‑211440 была девушка – учащаяся Пониклинской школы. Она не справилась с управлением: машина вылетела с дороги, перевернулась и ударила припаркованный рядом ВАЗ‑219170.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. 17‑летняя пассажирка получила травмы и была доставлена в Областную детскую клиническую больницу.

Автомобиль отправили на спецстоянку. По факту происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.