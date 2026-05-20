В Хабаровске водитель самосвала получил удар током, задев кузовом ЛЭП

В Хабаровске водитель самосвала получил удар током, когда поднял кузов под ЛЭП, спасти мужчину не удалось. Об этом сообщается в Telegram-канале Amur Mash.

Инцидент произошел на стройке в жилом квартале «Солнечный город», мужчина приехал туда, чтобы разгрузить материалы. Он поднял кузов самосвала, задел провода ЛЭП и получил удар током. Автомобиль загорелся, пострадавший сумел выскочить из салона.

Прибывшие на место медики на смогли спасти мужчину. Район пришлось временно обесточить, обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого в США 15-летний подросток чудом остался жив после того, как его ударило током на высоковольтной линии, он рухнул с 18-метровой высоты. Пострадавшего немедленно доставили в травматологический центр, врачи оценивают его состояние как стабильное.

Ранее в Калининградской области подростка ударило током на трансформаторной подстанции.