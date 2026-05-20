13-летний школьник погиб в ДТП по вине пьяного родственника

В Иглинском районе накануне поздно вечером произошло смертельное ДТП. Подробности сообщил руководитель ГАИ РБ Владимир Севастьянов.

По его словам, авария произошла на 25-м километре трассы Иглино - Красный Восход. 22-летний мужчина, не имеющий водительских прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль СеАЗ. В какой-то момент молодой человек потерял контроль над управлением, и машина вылетела в кювет и перевернулась.

В результате аварии 13-летний пассажир, племянник водителя, получил смертельные травмы и скончался на месте.

Медицинское освидетельствование показало, что уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя составил 0.912 мг/л.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, водителя доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.