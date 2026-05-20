ДТП на трассе М-4 унесло жизни двух человек

Смертельная авария произошла сегодня утром, 20 мая, в Становлянском округе Липецкой области на трассе М-4 «Дон».

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, предварительно, около 6:20 на 362 километре федеральной автодороги произошло ДТП с участием автомобиля Haval.

В результате аварии погибли водитель и пассажир иномарки.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

