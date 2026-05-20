В Воронеже в массовой аварии погиб пешеход

В пресс-службе регионального ГУ МВД поделились подробностями массовой аварии в центре Воронежа. По официальным данным, пострадавший пешеход погиб на месте ДТП от полученных травм.

Авария произошла около 09:59 часов на улице Плехановской. Джип "Гранд Чероки", за рулём которого находился 60-летний мужчина, влетел в "Хавейл Джолион" под управлением 33-летнего водителя. От удара "Джип" отбросило на 75-летнего пешехода.

Затем "Чероки" врезался в "Тойоту Камри", которая в этот момент стояла на светофоре. А пешеход отлетел на автомобиль "Лада Гранта". Мужчина скончался на месте до приезда кареты скорой помощи.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Силовики устанавливают причины и обстоятельства аварии.Ранее горожане поделились с редакцией "Воронежских новостей" кадрами с места происшествия.