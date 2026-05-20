В Лебедяни перевернулась Skoda

Днём 19 мая в Лебедяни на улице Интернациональной столкнулись «Шкода» и ВАЗ-2107. Иномарка перевернулась, сообщили в Госавтоинспекции Липецкой области.

Авария произошла около полудня на улице Интернациональной. За рулём «Шкоды» находилась 42-летняя женщина, ВАЗ-2107 управлял 76-летний мужчина. В результате столкновения иномарка перевернулась – легла на бок и сбила дорожный знак пешеходного перехода. У отечественной машины смята передняя часть. Оба водителя получили различные травмы.

Всего за минувшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировали четыре ДТП, в которых пострадали пять человек. Ранее «Новости Липецка» сообщали, что в Липецке вечером во дворе на проспекте 60 лет СССР 19-летний водитель «Лады Приоры» сбил 6-летнего мальчика. Малыш госпитализирован.

Всего за прошедшие сутки автоинспекторы зарегистрировали 22 ДТП. В 18 авариях люди не пострадали, ещё четыре аварии закончились травмами.