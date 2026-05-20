Скорая с беременной женщиной врезалась в автобус в Челябинске

В Челябинске автомобиль с беременной женщиной попал в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

© Газета.Ru

«Бригада везла будущую маму в больницу, вместе с ней был сопровождающий. Предварительно, в фургоне никто не пострадал. Троих пассажиров «пазика» увезли в больницу на осмотр», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как скорая на скорости врезается в заднюю часть автобуса, который от удара начинает вращаться на дороге. Кроме того, заметно, что в момент ДТП автомобиль медиков получил повреждения.

До этого в Санкт-Петербурге иномарка блокировала проезд автомобилю с медиками, которые везли человека с сильным кровотечением. Медики запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как иномарка блокирует проезд реанимобилю, у которого включены сирена и проблесковые маячки. По словам очевидцев, водитель не уступал дорогу: ускорялся, перестраивался и снова блокировал проезд, при этом медики несколько раз пытались проехать.

Ранее в Челябинской области произошло жесткое ДТП с иномарками.