Подросток на автомобиле врезался в опору ЛЭП

ДТП с участием несовершеннолетнего водителя произошло 18 мая в 09:10 на улице Боевой, сообщили в пресс-службе УМВД региона.

По данным ведомства, за рулём автомобиля «ВАЗ‑2110» находился учащийся 9‑го класса местной СОШ №2. Подросток не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

В результате ДТП пострадал пассажир авто, также являющийся школьником. Его с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

После аварии автомобиль отправили на специализированную стоянку. Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.