Легковушку разорвало на части в ДТП с фурой

В Хабаровском крае иномарка врезалась в фуру. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

© Газета.Ru

«Очень жесткая авария произошла на федеральной трассе «Уссури» возле поселка Корфовский. <...> Из-за ДТП заняты обе полосы в сторону столицы Приморья, объехать можно только по обочине. На месте работают сотрудники ДПС», – говорится в публикации.

На размещенном в сети видео заметно, что иномарка получила серьезные повреждения: у нее полностью разбит кузов, при этом детали отлетели в стороны. По данным канала, в результате аварии водитель и пассажир седана получили травмы, несовместимые с жизнью. Правоохранители установили, что виноват в столкновении 43-летний водитель Mazda.

До этого в Санкт-Петербурге иномарка блокировала проезд автомобилю с медиками, которые везли человека с сильным кровотечением. Медики запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как иномарка блокирует проезд реанимобилю, у которого включены сирена и проблесковые маячки.

Ранее скорая с беременной женщиной влетела в автобус в Челябинске, и это попало на видео.