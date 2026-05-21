Водитель Lada Vesta сбил ребенка в Пензе

В Пензе водитель «Lada Vesta» сбил ребенка
Пенза, 21 мая – PenzaNews. Мальчик 2018 года рождения госпитализирован после наезда на него автомобиля «Lada Vesta» в Железнодорожном районе Пензы.
Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло на улице Антонова вечером 20 мая, за рулем находился мужчина 1985 года рождения.
«В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.