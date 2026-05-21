Пять человек пострадали в ДТП в Архангельской области

В Архангельской области пять человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Плесецком округе, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

"В Плесецком округе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали пять человек, в том числе 10-летний ребенок. В ОМВД России "Плесецкий" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1-м километре региональной автодороги "1-й подъезд к поселку Плесецк", - указано в сообщении.

По предварительной информации, водитель 1989 года рождения, следовавший на автомобиле Opel из города Мирный в сторону поселка Плесецк, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущей машины, и его автомобиль столкнулся с Mitsubishi. От удара внедорожник съехал в кювет, перевернулся и вновь встал на колеса.

В результате ДТП водитель Opel и 65-летняя женщина-пассажир Mitsubishi с травмами различной степени тяжести госпитализированы. 10-летнему пассажиру Opel, а также 42-летнему водителю Mitsubishi и его 41-летней пассажирке оказана разовая медицинская помощь.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.