Человек оказался зажат под иномаркой после ДТП в Ленинградской области

В Ленинградской области человек оказался зажат под иномаркой после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Накануне вечером в поселке Торковичи Лужского района водитель Ford потерял управление, и машина вылетела в кювет, после чего перевернулась», – говорится в публикации.

По данным канала, пассажир оказался зажат под иномаркой: прибывшие спасатели вытащили мужчину. Травмы, которые получил человек, оказались несовместимыми с жизнью. По предварительной информации, в момент столкновения водитель Ford находился в состоянии опьянения.

До этого в Ленинградской области миллиардер Михаил Смирнов разбился на байке в лобовом столкновении с иномаркой. Авария произошла в поселке Мичуринское. Водитель мотоцикла потерял управление, выехал на встречную полосу движения и врезался в иномарку. На размещенных в сети кадрах видно, что Haval получил повреждения: у машины разбита передняя часть, при этом рядом с иномаркой лежит мотоцикл. Также сообщается, что в результате аварии миллиардер Михаил Смирнов получил травмы, несовместимые с жизнью.

