Сын миллиардера устроил жесткое ДТП в центре Нижнего Новгорода

20 мая на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде произошло массовое ДТП. По данным Telegram-канала 112, виновником аварии стал сын скончавшегося генерального директора ГК «Луидор» за рулем кабриолета.

По предварительной информации, молодой человек за рулем Mercedes-Benz SL не справился с управлением, выехал на встречную полосу и устроил массовую аварию. На месте ДТП остался кабриолет с оторванным колесом. Еще две машины получили повреждения.

Позже молодой человек признался в соцсетях, что управлял машиной, будучи в нетрезвом состоянии. Также он отметил, что сможет купить новый автомобиль.

