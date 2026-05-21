18-летний парень на «Жигулях» протаранил ограждение

Ранним утром 20 мая в Обнинске на улице Энгельса 18-летний парень на "Жигулях" врезался в KIA QLE. От удара отечественную легковушку отбросило на ограждение.

Как предварительно сообщают в управлении Госавтоиспекции по Калужской области, пострадали в ДТП водитель "Жигулей" и его 19-летний пассажир. От освидетельствования на опьянение юноша отказался. За это госавтоинспекторы составили на него административный протокол.

А также еще пару "административок" – за поврежденное ограждение и отсутствие страховки.