Момент ДТП с пьяным сыном российского миллионера попал на видео

© Lenta.ru

В Нижнем Новгороде момент дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с пьяным 21-летним сыном российского миллионера, гендиректора группы компаний «Луидор» Сергей Корнилова попал на видео. Ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленных кадрах видно, как водитель кабриолета Mercedes-Benz SL теряет управление, вылетает на встречную полосу и врезается в Kia, которую отрикошетило в Nissan. Саму иномарку отбросило на бордюр. Затем виновник аварии некоторое время общается с инспектором ДПС в служебном авто. Последний подчеркивает, что от медицинского освидетельствования молодой человек отказался.

В результате случившегося никто не пострадал.

Корнилов-младший после ДТП отправился в ресторан. Когда журналисты дозвонились до него и попросили прокомментировать ситуацию, он, используя матерные выражения, назвался главным героем.

О ДТП с участием сына миллионера Корнилова стало известно утром в четверг, 21 мая. До инцидента молодой человек оскорблял в соцсетях своих подписчиков.